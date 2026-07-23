قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وسلطنة عُمان تؤكدان رفض التصعيد وضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية
وزير الخارجية: مصر حريصة على توسيع التعاون مع الصين في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
وزير الخارجية: ندعو الشركات الكندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الخارجية يؤكد للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أهمية دعم مصر في ملف اللاجئين والهجرة النظامية
بعد أستراليا وفرنسا.. هذه الدول تحظر السوشيال ميديا عن الأطفال
أول تعليق من حماس على اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية وتطورات الأوضاع الإقليمية
حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل
غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل
وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صدمة لا تنتهي بعد صافرة النهاية.. عريضة إلكترونية تشعل غضب الأرجنتينيين وتطالب بإعادة نهائي مونديال 2026| ما القصة؟

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
أمينة الدسوقي

لم تنته تداعيات نهائي كأس العالم 2026 بإطلاق الحكم صافرة النهاية، بل بدأت بعده موجة جديدة من الجدل داخل الأرجنتين، عقب خسارة "راقصي التانجو" أمام المنتخب الإسباني بهدف دون رد في الوقت الإضافي، حمل توقيع فيران توريس، ليمنح "لاروخا" لقبًا عالميًا جديدًا ويترك الجماهير الأرجنتينية غارقة في خيبة أمل كبيرة.

ومع مرور الأيام، تحولت مشاعر الإحباط إلى حملة إلكترونية أثارت اهتمامًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت بإعادة المباراة النهائية بدعوى وجود أخطاء تحكيمية أثرت في نتيجة اللقاء.

عريضة تتجاوز عشرات الآلاف من التوقيعات

العريضة، التي نُشرت عبر منصة Change.org، أطلقتها مشجعة أرجنتينية تُدعى جيزيلا سانشيز، وتمكنت خلال فترة قصيرة من جمع أكثر من 67.5 ألف توقيع، في مؤشر على حجم الجدل الذي لا يزال يحيط بالمواجهة النهائية.

واعتبرت صاحبة المبادرة أن قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش كانت مثيرة للجدل، مدعية أن بعض اللقطات المصورة تُظهر أخطاء تحكيمية منحت أفضلية لأحد الفريقين وأسهمت في تغيير مجريات المباراة.

مطالب بمراجعة القرارات التحكيمية

ودعت سانشيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى مراجعة جميع الحالات التحكيمية التي شهدها النهائي بشفافية، والنظر في إمكانية إعادة المباراة إذا ثبت وجود أخطاء مؤثرة، مؤكدة أن هدفها هو "تحقيق العدالة" وحماية نزاهة كرة القدم، بحسب ما جاء في نص العريضة.

ورغم الانتشار الواسع للمبادرة، فإنها بقيت في إطار التحرك الشعبي الإلكتروني، دون أن تحظى بأي دعم رسمي من الجهات الرياضية في الأرجنتين.

حقيقة الحملة مبادرة فردية وليست موقفًا رسميا

في المقابل، أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن ما جرى تداوله على نطاق واسع لا يعكس موقفًا رسميًا داخل البلاد، موضحة أن العريضة لا تمثل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو أي جهة حكومية.

وأشارت التقارير إلى أن المبادرة انطلقت من فرد واحد، قبل أن تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتتناقلها وسائل إعلام دولية، وهو ما منحها زخمًا أكبر من حجمها الحقيقي.

سيناريو يتكرر بعد مونديال قطر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مطالبات إلكترونية بإعادة نهائي كأس العالم فبعد نهائي مونديال قطر 2022، أطلق مشجعون فرنسيون عريضة مشابهة عقب خسارة منتخبهم أمام الأرجنتين، مستندين إلى مزاعم بوجود مخالفات خلال تنفيذ ركلة جزاء ليونيل ميسي.

ورغم أن تلك العريضة حصدت نحو 215 ألف توقيع، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يتخذ أي إجراء، وظلت النتيجة الرسمية للمباراة كما هي.

هل يمكن إعادة نهائي كأس العالم؟

ورغم الضجة الكبيرة التي تثيرها مثل هذه الحملات، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تنص على إعادة المباريات النهائية بسبب عرائض جماهيرية أو اعتراضات إلكترونية، ما لم تظهر مخالفات قانونية أو تنظيمية جسيمة تستوجب فتح تحقيق رسمي.

وبذلك، تبقى العريضة الأرجنتينية تعبيرًا عن غضب قطاع من الجماهير أكثر من كونها خطوة يمكن أن تغيّر نتيجة واحدة من أهم مباريات كرة القدم في العالم، بينما يظل تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 قائمًا ورسميًا، في انتظار أن يطوي التاريخ صفحة نهائي سيبقى حاضرًا طويلًا في ذاكرة الجماهير الأرجنتينية.

كأس العالم 2026 نهائي كأس العالم 2026 الأرجنتين راقصي التانجو المنتخب الإسباني لاروخا نهائي مونديال قطر 2022 ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

الزمالك

اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

تريزيجيه

تريزيجيه يؤدي تمارين رياضية على البحر

الاهلي

نادي القناه يسعى لضم لاعبين من الأهلي

رونالدو

تقارير صحفية تكشف موعد اعتزال رونالدو اللعب الدولي

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد