صدمة لا تنتهي بعد صافرة النهاية.. عريضة إلكترونية تشعل غضب الأرجنتينيين وتطالب بإعادة نهائي مونديال 2026| ما القصة؟

لم تنته تداعيات نهائي كأس العالم 2026 بإطلاق الحكم صافرة النهاية، بل بدأت بعده موجة جديدة من الجدل داخل الأرجنتين، عقب خسارة "راقصي التانجو" أمام المنتخب الإسباني بهدف دون رد في الوقت الإضافي، حمل توقيع فيران توريس، ليمنح "لاروخا" لقبًا عالميًا جديدًا ويترك الجماهير الأرجنتينية غارقة في خيبة أمل كبيرة.

ومع مرور الأيام، تحولت مشاعر الإحباط إلى حملة إلكترونية أثارت اهتمامًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت بإعادة المباراة النهائية بدعوى وجود أخطاء تحكيمية أثرت في نتيجة اللقاء.

عريضة تتجاوز عشرات الآلاف من التوقيعات

العريضة، التي نُشرت عبر منصة Change.org، أطلقتها مشجعة أرجنتينية تُدعى جيزيلا سانشيز، وتمكنت خلال فترة قصيرة من جمع أكثر من 67.5 ألف توقيع، في مؤشر على حجم الجدل الذي لا يزال يحيط بالمواجهة النهائية.

واعتبرت صاحبة المبادرة أن قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش كانت مثيرة للجدل، مدعية أن بعض اللقطات المصورة تُظهر أخطاء تحكيمية منحت أفضلية لأحد الفريقين وأسهمت في تغيير مجريات المباراة.

مطالب بمراجعة القرارات التحكيمية

ودعت سانشيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى مراجعة جميع الحالات التحكيمية التي شهدها النهائي بشفافية، والنظر في إمكانية إعادة المباراة إذا ثبت وجود أخطاء مؤثرة، مؤكدة أن هدفها هو "تحقيق العدالة" وحماية نزاهة كرة القدم، بحسب ما جاء في نص العريضة.

ورغم الانتشار الواسع للمبادرة، فإنها بقيت في إطار التحرك الشعبي الإلكتروني، دون أن تحظى بأي دعم رسمي من الجهات الرياضية في الأرجنتين.

حقيقة الحملة مبادرة فردية وليست موقفًا رسميا

في المقابل، أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن ما جرى تداوله على نطاق واسع لا يعكس موقفًا رسميًا داخل البلاد، موضحة أن العريضة لا تمثل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو أي جهة حكومية.

وأشارت التقارير إلى أن المبادرة انطلقت من فرد واحد، قبل أن تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتتناقلها وسائل إعلام دولية، وهو ما منحها زخمًا أكبر من حجمها الحقيقي.

سيناريو يتكرر بعد مونديال قطر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مطالبات إلكترونية بإعادة نهائي كأس العالم فبعد نهائي مونديال قطر 2022، أطلق مشجعون فرنسيون عريضة مشابهة عقب خسارة منتخبهم أمام الأرجنتين، مستندين إلى مزاعم بوجود مخالفات خلال تنفيذ ركلة جزاء ليونيل ميسي.

ورغم أن تلك العريضة حصدت نحو 215 ألف توقيع، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يتخذ أي إجراء، وظلت النتيجة الرسمية للمباراة كما هي.

هل يمكن إعادة نهائي كأس العالم؟

ورغم الضجة الكبيرة التي تثيرها مثل هذه الحملات، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تنص على إعادة المباريات النهائية بسبب عرائض جماهيرية أو اعتراضات إلكترونية، ما لم تظهر مخالفات قانونية أو تنظيمية جسيمة تستوجب فتح تحقيق رسمي.

وبذلك، تبقى العريضة الأرجنتينية تعبيرًا عن غضب قطاع من الجماهير أكثر من كونها خطوة يمكن أن تغيّر نتيجة واحدة من أهم مباريات كرة القدم في العالم، بينما يظل تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 قائمًا ورسميًا، في انتظار أن يطوي التاريخ صفحة نهائي سيبقى حاضرًا طويلًا في ذاكرة الجماهير الأرجنتينية.