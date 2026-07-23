لبلبة تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في فيلم خلي بالك من نفسك

كشفت النجمة لبلبة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "خلي بالك من نفسك"، مؤكدة أنها تجسد دور والدة الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد السقا، ضمن أحداث الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن.

وقالت لبلبة إن أكثر ما جذبها للمشاركة في العمل هو القصة والسيناريو المميز، إلى جانب فريق العمل الذي يضم نخبة من النجوم، أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى باقي أبطال الفيلم، و فريق العمل مؤكدة أن روح التعاون بين جميع المشاركين كانت من أبرز عوامل نجاح التجربة.

وأضافت أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت، ويقدم جرعة كبيرة من الضحك ، حيث يمزج بين الكوميديا والأكشن في إطار مختلف، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل.

وأكدت لبلبة أن الجمهور سيستمتع بأحداث الفيلم ، مشيرة إلى أن العمل يقدم تجربة سينمائية مميزة، تتنوع بين المواقف الكوميدية والمشاهد الحماسية



وتدور أحداث فيلم «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن و الكوميديا، من خلال سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقلب حياة أبطاله رأسًا على عقب، لتتوالى الأحداث في أجواء مليئة بالإثارة والمفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي، ويواصل جذب اهتمام الجمهور و يحقق النجاح