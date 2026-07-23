محافظ الوادي الجديد تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

تقدمت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، بأسمى آيات التهنئة وأصدق التمنيات إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت المحافظ، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد قيم العزة والكرامة والإرادة الوطنية، مشيرةً إلى أن الثورة كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ مصر ، ورسخت مبادئ الاستقلال والتنمية.

وجددت المحافظ العهد والولاء للقيادة السياسية، مؤكدة استمرار العمل من أجل دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، داعيةً المولى- عز وجل- أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة السياسية لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم.