البقول والخبز.. متى يصبح تناولهما معا مشكلة صحية؟

تنتشر بين كثير من الأشخاص اعتقادات بأن تناول الخبز مع بعض الأطعمة، خاصة البقول مثل الفول، قد يكون سببًا مباشرًا لاضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ، وهو ما يدفع البعض إلى الامتناع عن هذه الأطعمة دون استشارة طبية؛ إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن الأمر يختلف من شخص لآخر، وأن الجهاز الهضمي لدى الإنسان قادر على التعامل مع أغلب الأطعمة بكفاءة، بينما ترتبط المشكلات الهضمية في الغالب بعادات غذائية غير صحية أو بوجود أمراض تستدعي التشخيص والعلاج.

التغذية المتوازنة والالتزام بالإرشادات الطبية

وتبقى التغذية المتوازنة والالتزام بالإرشادات الطبية أفضل وسيلة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وأكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن تناول الخبز مع البقول، وعلى رأسها الفول، لا يشكل خطرًا صحيًا بالنسبة لمعظم الأشخاص، موضحًا أن هذه العادة الغذائية معروفة منذ آلاف السنين، وأن الجهاز الهضمي بطبيعته قادر على هضم وامتصاص أنواع مختلفة من المغذيات في الوقت نفسه دون مشكلات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الشعور بالانتفاخ أو زيادة الغازات بعد تناول بعض الأطعمة لا يحدث لدى الجميع، وإنما يرتبط غالبًا بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي، أو من لديهم حساسية تجاه بعض المكونات الغذائية.

وأشار إلى أن تشخيص هذه الحالات لا ينبغي أن يعتمد على الأعراض أو الاجتهاد الشخصي، بل يجب الرجوع إلى طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الحقيقي للمشكلة.

السبب الرئيسي في تهيج المعدة والقولون

وأضاف أن العديد من العادات اليومية قد تكون السبب الرئيسي في تهيج المعدة والقولون، مثل تناول الطعام بسرعة، أو عدم مضغه جيدًا، أو تناول وجبات دسمة قبل النوم، وهي ممارسات تزيد من احتمالات الإصابة بالحموضة والانتفاخ وسوء الهضم.

ونصح خبير التغذية بضرورة التعرف على الأطعمة التي تسبب الإزعاج لكل شخص وتقليلها تدريجيًا، مع تجنب منع أي نوع من الطعام بشكل نهائي إلا بعد استشارة الطبيب، حتى لا يؤدي ذلك إلى حرمان الجسم من عناصر غذائية مهمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دعم صحة الجهاز الهضمي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي، واتباع نظام غذائي متوازن، ومضغ الطعام ببطء، والإكثار من الخضروات بشكل تدريجي، مع تجنب الإفراط في شرب المياه أثناء الوجبات، محذرًا من تناول المشروبات الغازية مع الطعام لأنها قد تزيد من عسر الهضم، بينما يمكن تناولها بين الوجبات إذا لم تكن هناك موانع صحية.