هل يسبب الخبز مشاكل لمرضى القولون؟.. الحقيقة قد تفاجئك

يثير تناول الخبز مع البقوليات، خاصة الفول، تساؤلات متكررة حول تأثيره على صحة الجهاز الهضمي، ومدى ارتباطه بزيادة الانتفاخ وأعراض القولون.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن هذه المخاوف ليست صحيحة بالنسبة لمعظم الأشخاص، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في الخبز نفسه، وإنما في طبيعة الحالة الصحية للفرد وبعض العادات الغذائية الخاطئة التي قد تؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي.

الخبز والفول.. مزيج غذائي آمن لمعظم الأشخاص

أكد الدكتور كريم جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول الخبز مع الفول لا يشكل خطرًا صحيًا على غالبية الأشخاص، بل يُعد من الأنماط الغذائية التقليدية التي يعتمد عليها المصريون منذ آلاف السنين.

وأوضح أن الجهاز الهضمي يتمتع بقدرة طبيعية على هضم أنواع مختلفة من المغذيات في الوقت نفسه، ولا توجد مشكلة في تناول الكربوهيدرات مع البروتينات أو البقوليات كما يعتقد البعض.

الانتفاخ يرتبط بالقولون وليس بالخبز

وأشار خبير التغذية إلى أن الشعور بالانتفاخ أو الغازات بعد تناول بعض الأطعمة لا يحدث لدى الجميع، وإنما يظهر بصورة أكبر لدى الأشخاص المصابين باضطرابات الجهاز الهضمي، وعلى رأسها متلازمة القولون العصبي، أو لدى من يعانون حساسية تجاه بعض المكونات الغذائية.

وشدد على أن تشخيص هذه الحالات يجب أن يتم من خلال طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي، محذرًا من الاعتماد على التشخيص الذاتي أو منع أنواع معينة من الطعام دون تقييم طبي.

عادات غذائية خاطئة تزيد اضطرابات الهضم

وأوضح أن هناك ممارسات يومية قد تكون السبب الرئيسي في زيادة أعراض الحموضة والانتفاخ، من بينها تناول الطعام بسرعة، وعدم مضغه جيدًا، أو تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة.

وأكد أن تعديل هذه العادات يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بعدم الارتياح بعد الوجبات.

كيف تحافظ على صحة الجهاز الهضمي؟

ونصح الدكتور كريم جمال باتباع نظام غذائي متوازن، مع الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي، لما لها من دور في دعم البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

كما أوصى بإدخال الخضروات إلى النظام الغذائي بشكل تدريجي، مع مضغ الطعام جيدًا، وتجنب الإفراط في شرب المياه أثناء تناول الوجبات.

تحذير من المشروبات الغازية مع الطعام

وفي ختام حديثه، حذر خبير التغذية من تناول المشروبات الغازية أثناء الوجبات، موضحًا أنها قد تزيد من عسر الهضم والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، بينما يمكن تناولها بين الوجبات لمن لا يعانون من موانع صحية، مع التأكيد على أن الاعتدال واتباع العادات الغذائية السليمة يظلان الأساس للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.