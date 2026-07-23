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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، خلال تقريره الاقتصادي، استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة في ظل ارتباط أسعاره بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.

ويظل الذهب من أكثر أدوات الادخار والاستثمار التي تحظى باهتمام واسع، ما يجعل أسعاره محل متابعة يومية من قبل المقبلين على الشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم الخميس

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: سجل 6834 جنيهًا.

عيار 21: سجل 5980 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: سجل 5125 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل 47840 جنيهًا.

عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في محال الصاغة المصرية، نظرًا لاعتماده في أغلب المشغولات الذهبية، لذلك يحظى باهتمام كبير من المواطنين الراغبين في الشراء أو الاستثمار، كما يُعد المؤشر الأبرز الذي يعكس حركة أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

عوامل تؤثر في حركة الذهب

وتتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل، أبرزها تحركات الأسعار في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب حجم العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، وهو ما يؤدي إلى تغيرات مستمرة في الأسعار على مدار اليوم.

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن الأسعار قد تشهد اختلافًا طفيفًا من محل صاغة إلى آخر، نتيجة اختلاف قيمة المصنعية، التي لا تدخل ضمن الأسعار المعلنة للذهب الخام.

متابعة مستمرة للأسعار

ويواصل المواطنون متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الاستثمار أو الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، خاصة مع استمرار التقلبات التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا، والتي تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية.

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