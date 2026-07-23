الغندور يوضح آلية توثيق عقود اللاعبين: قيمة الرسوم تختلف حسب العقد

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل الرسوم المرتبطة بتوثيق عقود اللاعبين في اتحاد الكرة، موضحًا أن قيمة ما يتم سداده تختلف وفقًا لقيمة عقد كل لاعب، إلى جانب الضرائب والرسوم المستحقة على التعاقدات.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "اي لاعب في اتحاد الكرة عشان يقيد لازم تدفع حوالي ١٤ في المئة من قيمة العقد للتوثيق غير الضرائب المستحقة وضريبة القيمة المضافة و بالتالي لو عقدك ٣٠ مليونا هتدفع القيمة اللي عليه و لو عقدك ٥ مليون هتدفع القيمة اللي عليه و طبعا كل عقود اللاعبين و كل واحد علي حسب عقده".

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن تحرك جديد من مجلس إدارة نادي الزمالك، يتعلق بمراجعة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب الموثقة داخل اتحاد الكرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “مجلس إدارة الزمالك يريد أن يتم الإطلاع على كل عقود اللاعبين في اتحاد الكرة وهل هي تتناسب مع الواقع و أيضا دفع توثيق العقود والضرائب علي العقود الحقيقية للاعبين وأيضا المدربين الأجانب ومقارناتها بعقودهم السابقة في الأندية الأخرى وهل هناك عقود موحدة بنفس القيمة”.