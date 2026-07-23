تقارير تركية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح بعد ليفربول

كشفت تقارير صحفية تركية عن الأسباب التي تجعل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، يضع الدوري التركي ضمن أبرز خياراته في المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.

ووفقًا للتقارير، يرى محمد صلاح أن تركيا تمثل وجهة مناسبة له بعد انتهاء رحلته مع ليفربول، إذ يمتلك بالفعل فيلا في مدينة بودروم، ويفضل الاستقرار فيها خلال السنوات المقبلة.

وأضافت التقارير أن صلاح يعتبر البيئة الاجتماعية والثقافية في تركيا قريبة من أسلوب حياته، فضلًا عن كونها دولة ذات أغلبية مسلمة، وهو ما يجعله يشعر بالراحة على المستوى الشخصي.

وأشارت إلى أن الأجواء الجماهيرية المميزة في الدوري التركي تعد من أبرز العوامل التي تدفع قائد منتخب مصر للتفكير في الانتقال إلى بشكتاش، حيث تشهد الملاعب حضورًا جماهيريًا كثيفًا يمنحه فرصة للاستمرار في أجواء المنافسة داخل الكرة الأوروبية.

وأكدت التقارير أن استمرار محمد صلاح في أوروبا يمثل أولوية بالنسبة له في الوقت الحالي، وهو ما يجعل خيار الانتقال إلى الدوري التركي أكثر جاذبية بالنسبة له مقارنة بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

ورغم تداول هذه الأنباء، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من محمد صلاح أو نادي ليفربول أو بشكتاش بشأن مستقبل اللاعب، لتظل جميع السيناريوهات مطروحة حتى حسم ملفه خلال الفترة المقبلة.