رئيس مدينة مرسى علم يتابع أعمال النظافة العامة ويؤكد استمرار حملات رفع المخلفات

أجرى اللواء ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

وأكد رئيس المدينة أن المتابعة ستكون بصورة شخصية ومستمرة لضمان انتظام أعمال النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة مرسى علم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها اليومية وفق خطة عمل تستهدف جميع المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية.

وشهدت الحملة الدفع بالمعدات المتاحة بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا)، لتنفيذ أعمال النظافة العامة بمحيط إسكان الشباب – المرحلة الثانية، حيث تضمنت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وأعمال الكنس والتسوية، إلى جانب نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة.

وشدد اللواء ياسر مهنا الدميني على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع أنحاء المدينة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمرسى علم.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها المكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة ويواكب مكانتها كإحدى أبرز المقاصد السياحية بمحافظة البحر الأحمر.