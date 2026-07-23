أمير هشام: جون إدوارد يستحق الإشادة بعد التعاقد مع «رازوفيتش» في سرية كاملة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع الصربي فوك رازوفيتش لتولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: جون إدوارد يستحق الإشادة، خصوصًا أنه حافظ على السرية كاملة في ملف المدرب الأجنبي، وفوجئ الجميع بأن الزمالك نجح في التعاقد مع فوك رازوفيتش.

وأضاف: الزمالك يواصل التصعيد ضد زيزو، وقام بالاستئناف ضد الحكم الصادر من لجنة شئون اللاعبين بحفظ شكوى النادي ضد اللاعب.

معسكر الزمالك

يضع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك الرتوش الأخيرة حالياً حول معسكر الزمالك الذي سوف يقام في العاصمة الإدارية خلال أيام إستعدادا للموسم الجديد.

في الوقت ذاته تبذل غدارة النادي جهودا كبيرة لمحاولة إنهاء أزمة القيد للحصول على الرخصة القارية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لمواصلة تحقيق البطولات والانجازات المميزة بعد التتويج بأهم لقب في الموسم الماضي وهو الدوري المصري مما أتاح له الفرصة للتواجد في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لسنوات.