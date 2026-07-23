قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 48 ساعة.. الأهلي يعلن ضم الجزائري منصف بقرار
إعلام إيراني: هجوم صاروخي يستهدف نقطة في محيط مدينة أنديمشك
ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية
جامعة عين شمس تعلن أسماء الطلاب المؤهلين للتصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة 2026
جمال عبد الجواد: الصراع الأمريكي الإيراني المعركة الرئيسية داخل المنطقة
متى تكون المعاملة بفيزا المشتريات ربا محرم ؟.. أزهري يحسم الجدل
هواتف قابلة للطي وساعات بقدرات جديدة.. كل ما أعلنت عنه سامسونج في Galaxy Unpacked 2026
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران واستهداف مواقع عسكرية
عدد ركعات صلاة الضحى الصحيح.. أقلها وأكثرها وأفضل وقت لأدائها
جامعة العاصمة تحصد أعلى تقييمات المجلس الأعلى للجامعات لعدد من مجلاتها العلمية
هايدي الشابوري: أسرتي خيرتني بين الزواج والتنازل عن ميراثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الزمالك يحاول إنهاء ملف نداي.. ومحامي اللاعب يضغط للحصول على الغرامة كاملة

ابراهيما نداي
ابراهيما نداي
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك لو نجح في إنهاء القضايا الخاصة بالسنغالي إبراهيما نداي، وكذلك مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، فأنه سيحصل بنسبة كبيرة على الرخصة الإفريقية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: عدد القضايا تقلصت إلى خمسة، منها قضية إيقاف تأديبي، بالإضافة لقضيتين لصالح أوليكساندريا الأوكراني بإجمالي مليون و100 ألف دولار، ومستحقات إبراهيما نداي تصل لـ مليون و 700 الف دولار.

وأضاف: محامي نداي خاطب الاتحادين المصري والإفريقي، لإبلاغهما بعدم التوصل لأي تسوية مالية مع نادي الزمالك، في محاولة للحصول على المبلغ كاملًا.

وأكمل: محامي السنغالي يحاول بكل قوة الضغط على إدارة الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته المالية حاليا وعدم جدولة المبالغ.

أمير هشام الزمالك أوليكساندريا الأوكراني إبراهيما نداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

حالة الطقس

الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس

ترشيحاتنا

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يصدر حركة لنواب رؤساء المراكز والأحياء لتحسين مستوى الخدمات

الهند بوابة جامعة بورسعيد للعالمية

تبادل طلابي ومشروعات بحثية.. الهند بوابة جامعة بورسعيد إلى العالمية

ديوان محافظة الوادي الجديد

موجز أخبار الوادي الجديد.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بباريس.. وقافلة طبية مجانية متعددة التخصصات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

بملابس جريئة.. جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد