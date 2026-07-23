أمير هشام: الزمالك يحاول إنهاء ملف نداي.. ومحامي اللاعب يضغط للحصول على الغرامة كاملة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك لو نجح في إنهاء القضايا الخاصة بالسنغالي إبراهيما نداي، وكذلك مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، فأنه سيحصل بنسبة كبيرة على الرخصة الإفريقية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: عدد القضايا تقلصت إلى خمسة، منها قضية إيقاف تأديبي، بالإضافة لقضيتين لصالح أوليكساندريا الأوكراني بإجمالي مليون و100 ألف دولار، ومستحقات إبراهيما نداي تصل لـ مليون و 700 الف دولار.

وأضاف: محامي نداي خاطب الاتحادين المصري والإفريقي، لإبلاغهما بعدم التوصل لأي تسوية مالية مع نادي الزمالك، في محاولة للحصول على المبلغ كاملًا.

وأكمل: محامي السنغالي يحاول بكل قوة الضغط على إدارة الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته المالية حاليا وعدم جدولة المبالغ.