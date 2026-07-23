دونجا: الزمالك لا يملك الإمكانيات من أجل المنافسة على دوري الأبطال

طالب دونجا، نجم الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء بسرعة إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين، مؤكدًا أن حل أزمة اللاعب السنغالي إبراهيما نداي والحصول على الرخصة الأفريقية يجب أن يكونا على رأس أولويات النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال دونجا، في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور"أتمنى أن ينجح الزمالك في إنهاء أزمة إبراهيما نداي والحصول على الرخصة الأفريقية، ويجب على إدارة النادي أن تتعلم من أخطاء الماضي، وأن تنهي ملف مستحقات اللاعبين بشكل فوري، حتى لا يتعرض النادي لعقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف:"الأهلي يمتلك كل الأدوات التي تساعده على المنافسة في دوري أبطال أفريقيا وحصد اللقب، في المقابل يواجه الزمالك العديد من الأزمات التي تؤثر على استقراره الفني والإداري."

وأكمل:"رحيل معتمد جمال كان قرارًا غريبًا بالنسبة لي، خاصة أن الفريق كان بحاجة إلى الاستقرار في هذه المرحلة."

واختتم دونجا تصريحاته قائلًا:"الزمالك في وضعه الحالي لا يملك المقومات الكافية للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى أن تنجح الإدارة في معالجة الأزمات سريعًا حتى يعود الفريق إلى مكانته الطبيعية على المستويين المحلي والقاري."