قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افخروا بمهنتكم.. أشرف زكي يعلن تفعيل قانون حق الأداء العلني
قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة
هجوم أمريكي بصاروخ يستهدف محطة كهرباء قرب محطة بوشهر للطاقة النووية
الكويت.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية معادية
عكس رغبة اللاعب.. الأهلي يتمسك ببقاء كريم فؤاد ويرفض إعارته
اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته
مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة
قرار إنساني.. محافظ سوهاج يعدل مواعيد ورديات عمال النظافة لارتفاع الحرارة
حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. دار الإفتاء تجيب
اتفاق نووي تاريخي بين واشنطن والرياض.. تعاون مدني يفتح الباب أمام مرحلة جديدة
الحوثيون: استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ والطائرات المسيّرة
بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: الزمالك لا يملك الإمكانيات من أجل المنافسة على دوري الأبطال

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

طالب دونجا، نجم الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء بسرعة إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين، مؤكدًا أن حل أزمة اللاعب السنغالي إبراهيما نداي والحصول على الرخصة الأفريقية يجب أن يكونا على رأس أولويات النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال دونجا، في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور"أتمنى أن ينجح الزمالك في إنهاء أزمة إبراهيما نداي والحصول على الرخصة الأفريقية، ويجب على إدارة النادي أن تتعلم من أخطاء الماضي، وأن تنهي ملف مستحقات اللاعبين بشكل فوري، حتى لا يتعرض النادي لعقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف:"الأهلي يمتلك كل الأدوات التي تساعده على المنافسة في دوري أبطال أفريقيا وحصد اللقب، في المقابل يواجه الزمالك العديد من الأزمات التي تؤثر على استقراره الفني والإداري."

وأكمل:"رحيل معتمد جمال كان قرارًا غريبًا بالنسبة لي، خاصة أن الفريق كان بحاجة إلى الاستقرار في هذه المرحلة."

واختتم دونجا تصريحاته قائلًا:"الزمالك في وضعه الحالي لا يملك المقومات الكافية للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى أن تنجح الإدارة في معالجة الأزمات سريعًا حتى يعود الفريق إلى مكانته الطبيعية على المستويين المحلي والقاري."

الزمالك اخبارالزمالك اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

أمم أفريقيا

أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الزمالك

رسالة مثيرة من الزمالك بعد تأجيل قرار كاف بشأن دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك المصرية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء شديد الحرارة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

إجازة ثورة 23 يوليو 2026.. موعد العطلة وعدد أيام الراحة للموظفين

إجازة ثورة 23 يوليو 2026.. موعد العطلة وعدد أيام الراحة للموظفين

بالصور

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟

مسلسلات الأوف سيزون 2026.. أعمال جديدة تنتظر الجمهور بين التشويق والدراما الاجتماعية

مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد