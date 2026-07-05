جون إدوارد يضع الرتوش الأخيرة قبل انطلاق معسكر الزمالك بالعاصمة

يضع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك الرتوش الأخيرة حالياً حول معسكر الزمالك الذي سوف يقام في العاصمة الإدارية خلال أيام إستعدادا للموسم الجديد.

في الوقت ذاته تبذل غدارة النادي جهودا كبيرة لمحاولة إنهاء أزمة القيد للحصول على الرخصة القارية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لمواصلة تحقيق البطولات والانجازات المميزة بعد التتويج بأهم لقب في الموسم الماضي وهو الدوري المصري مما أتاح له الفرصة للتواجد في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لسنوات.

اقتراب غلق ملف إيقاف القيد

في سياق أخر كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقترب نادي الزمالك من إغلاق أحد أبرز الملفات التي تسببت في إيقاف القيد، بعد ما توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعبه السابق، التونسي فرجاني ساسي، بشأن تسوية مستحقاته المالية.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن ساسي أبدى موافقته على بنود التسوية التي جرى الاتفاق عليها مع مسؤولي الزمالك، ولم يتبق سوى توقيع اللاعب على الاتفاق بشكل رسمي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء القضية.

تابع الغندور أن بمجرد توقيع اللاعب، سيبدأ الزمالك في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستكمال إجراءات رفع القضية من نظام "فيفا"، بما يقرب النادي من إنهاء أزمة إيقاف القيد فى هذه القضية.

ويأتي التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة قادها مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، في إطار خطة الإدارة لإغلاق ملفات المستحقات الدولية ورفع عقوبة إيقاف القيد، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.