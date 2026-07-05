محامٍ دولي يكشف كواليس تخفيض عقوبة الزمالك في قضيتي السوبر الأفريقي والكونفيدرالية

كشف نصر عزام، المحامي الدولي، كواليس تخفيض المحكمة الرياضية لعقوبة الزمالك في السوبر الأفريقي والكونفدرالية.

وقال “عزام” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "الزمالك خاض رحلة تقاضي طويلة في قضيتي السوبر الأفريقي ونهائي الكونفدرالية وأثبتنا للمحكمة بأنه لم يكن هناك أي تهديد بالإنسحاب أمام الأهلي في السوبر الأفريقي".

وأضاف: "المحكمة الرياضية الدولية تنظر كل قضية دولية على حدة، والزمالك قام بتخفيض ما يقرب من 75% في قضية السوبر الأفريقي والكونفدرالية".

وأوضح: "الزمالك سوف يسترد 250 ألف دولار من الكاف خلال الفترة المقبلة بعد قرار المحكمة الرياضية النهائي لصالح القلعة البيضاء".