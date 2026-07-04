طارق مصطفى مدربا للفيصلي الأردني.. مهمة جديدة لنجم الزمالك السابق

أعلن نادي الفيصلي الأردني تعاقده رسميًا مع طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع طارق مصطفى في إطار خطة إدارة الفيصلي لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب المصري في الملاعب العربية.

ويخوض طارق مصطفى تجربة تدريبية جديدة خارج مصر، بعدما قدم مستويات مميزة مع البنك الأهلي، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج لافتة خلال المواسم الماضية، ما جعله محط اهتمام أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يبدأ المدير الفني الجديد مهمته خلال الأيام المقبلة، حيث سيقود فترة الإعداد للموسم الجديد، بالتنسيق مع إدارة النادي، من أجل الوقوف على احتياجات الفريق وحسم ملف الصفقات استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأمل مسؤولو الفيصلي أن يسهم طارق مصطفى في استعادة الفريق لمساره التنافسي، وقيادته لتحقيق نتائج إيجابية تُرضي طموحات جماهير النادي خلال الموسم الجديد.