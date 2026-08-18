خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

استقبل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، نجم كرة القدم المصرية رامي ربيعة، لاعب نادي العين الإماراتي، معربًا عن سعادته بلقائه والتعرف إليه عن قرب، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة مع النادي الإماراتي العريق.

ونشر خلف الحبتور صورًا تجمعه برامي ربيعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «سعدت اليوم باستقبال نجم كرة القدم المصرية الكابتن رامي ربيعة، وبالتعرف إليه عن قرب، وسعدت أكثر بمعرفة أنه يخوض اليوم تجربته مع نادي العين الإماراتي العريق».

وأكد الحبتور أن الرياضة تمثل وسيلة مهمة لتقريب الشعوب وتعزيز العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والإمارات في مختلف المجالات.

وأضاف: «الرياضة دائماً تجمع الشعوب وتقرب بينها، ومصر والإمارات تجمعهما علاقات أخوية ومحبة راسخة في مختلف المجالات».

وتمنى رجل الأعمال الإماراتي لرامي ربيعة مسيرة ناجحة مع العين، قائلًا: «أتمنى للكابتن رامي كل التوفيق والنجاح في مسيرته مع نادي العين، وأن يقدم معه موسماً مميزاً يليق بتاريخه وبجماهير هذا النادي الكبير».

واختتم الحبتور رسالته مرحبًا باللاعب المصري في الإمارات، قائلًا: «أهلاً بك في الإمارات، وبيتك بين أهلك».