إقامة صلوات تجنيز الأنبا يوحنا بأمريكا بحضور عدد من أساقفة الكنيسة

أقيمت بكنيسة السيدة العذراء مريم بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا، الأسقف العام، الذي تنيح في العاشر من أغسطس الجاري، عن عمر قارب 76 عامًا.

وبدأت صلوات التجنيز عقب انتهاء القداس الإلهي الذي أُقيم بالكنيسة ذاتها، بحضور جثمان الأب الأسقف المتنيح، وسط مشاركة عدد من أحبار الكنيسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في صلوات التجنيز أصحاب النيافة: الأنبا يوسف، مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا ديفيد، أسقف نيويورك ونيوإنجلند، والأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، والأنبا سارافيم، أسقف أوهايو وميتشجان وإنديانا، والأنبا أبراهام، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا جابرييل، الأسقف العام بنيوجيرسي.

وخلال العظة، نقل نيافة الأنبا يوسف تعزيات قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن قداسة البابا كان يتابع باهتمام وأبوة الحالة الصحية للأنبا يوحنا خلال الشهور الأخيرة، ويحمله دائمًا في قلبه وصلواته، كما تابع ترتيبات صلوات التجنيز منذ علمه بنياحته.

وأكد الأنبا يوسف أن الكنيسة تودع اليوم أبًا وأخًا وراعيًا أمينًا، رافعة صلواتها إلى الله من أجل أن ينيح نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، ويمنحه نصيبًا وميراثًا في ملكوت السماوات، ويعوضه عن كل أتعابه في خدمته ومرضه.

كما وجّه نيافة الأنبا يوسف الشكر إلى القمص يوأنس فهيم وشعب كنيسة السيدة العذراء بمينيسوتا، لما قدموه من محبة ورعاية للأنبا يوحنا، خاصة خلال فترة مرضه الأخيرة، مؤكدًا أن الله لا ينسى تعب محبتهم وخدمتهم.

وكان نيافة الأنبا يوحنا، الأسقف العام، قد تنيح بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر قارب 76 عامًا، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 50 عامًا، من بينها 35 عامًا في خدمة الأسقفية، تاركًا سيرة حافلة بالعطاء والخدمة الكنسية.