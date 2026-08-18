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رسامة 55 شمّاسًا جديدًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق | صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسامة 55 شمّاسًا جديدًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق | صور

رسامة شمامسة جدد
رسامة شمامسة جدد
ميرنا رزق

شهدت كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، أمس، احتفالًا روحيًا تخلله رسامة عدد من أبنائها شمامسة جدد، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

رسامة شمامسة جدد 

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة 55 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس، أي «قارئ»، بالخورس الرابع عشر، وذلك في إطار اهتمام الكنيسة بخدمة أبنائها وإعدادهم للمشاركة في العمل الروحي والليتورجي.

وتأتي رسامة الشمامسة الجدد كخطوة جديدة في مسيرتهم داخل الكنيسة، بما تحمله رتبة الأغنسطس من مسؤولية في خدمة المذبح وقراءة القراءات الكنسية والمشاركة في الصلوات، إلى جانب النمو في الحياة الروحية والكنسية.

وشهدت المناسبة أجواءً من الفرح الروحي بين أبناء الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد، الذين شاركوا في هذه المناسبة، متمنين لأبنائهم حياة خدمة مثمرة ونموًا دائمًا في محبة الكنيسة وخدمة المذبح.

وتختتم الكنيسة صلواتها من أجل الشمامسة الجدد، طالبين أن يمنحهم الله نعمة وأمانة في خدمتهم، وأن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة روحية مباركة في خدمة الكنيسة وأبنائها.

القداس القداس الإلهي الأنبا تيموثاوس الكهنة الكنيسة الشمامسة

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