قداسة البابا يستقبل الأنبا أغابيوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بالمقر البابوي بالدير.

وخلال اللقاء، استشار نيافة الأنبا أغابيوس قداسة البابا في عدد من الأمور الخاصة بالعمل والخدمة داخل الدير، حيث تناول اللقاء بعض الموضوعات المرتبطة بشؤون الدير واحتياجات العمل الرعوي والخدمي به.

ويأتي اللقاء في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعة العمل داخل الأديرة والإيبارشيات، والتواصل المستمر مع الآباء الأساقفة ورؤساء الأديرة، بما يدعم انتظام العمل والخدمة في الكنيسة.