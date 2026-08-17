البابا تواضروس يستقبل وزير السياحة الأردني لبحث تنشيط السياحة الدينية إلى «المغطس»

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور عماد حجازين، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتشجيع السياحة الدينية إلى موقع "المغطس" في الأردن، بما يحمله من أهمية روحية وتاريخية كبيرة لدى المسيحيين حول العالم.

وتناول اللقاء أيضًا الاستعداد للاحتفالات المقررة عام ٢٠٣٠ بمناسبة مرور ألفين سنة على معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، إلى جانب ما يسبق هذا الحدث من احتفالات وفعاليات متنوعة تبدأ خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام ٢٠٣٠.

وأعرب الوزير الضيف عن تطلعه إلى استضافة عدد من الفعاليات الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في موقع المغطس، إلى جانب العمل على الترويج للسياحة الدينية للأردن عامةً ولموقع المغطس خاصة، وتشجيع رجال الأعمال الأقباط والشخصيات العامة والدينية على زيارة الموقع والتعرف على أهميته الروحية والتاريخية.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أهمية موقع المغطس وقدسيته، كما طلب إعداد تصور متكامل للفعاليات والأنشطة المقترحة خلال السنوات القادمة، تمهيدًا للتنسيق بشأنها والتعريف بها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر ومختلف أنحاء العالم، لتشجيع الكنائس على تنظيم زيارات إلى الأردن، وخاصة إلى موقع المغطس، بما يسهم في دعم السياحة الدينية وإحياء المسار الروحي والتاريخي لموقع معمودية السيد المسيح في نهر الأردن.