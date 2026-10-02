طعنة ورصاصة ولعنة الميراث.. شقيقان يتبادلان الاعتداء بالأسلحة في كرداسة

شهدت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة مشاجرة عنيفة بين شقيقين، بسبب خلافات على تقسيم الميراث، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالأسلحة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بطعنة والآخر بطلق ناري وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين بدائرة مركز شرطة كرداسة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات مالية حول تقسيم الميراث، تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الطرفان أسلحة بيضاء ونارية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن أحد الشقيقين تعدى على الآخر بسلاح أبيض «سكين» وأصابه بطعنة، ورد الأخ المصاب بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري بحوزته صوب شقيقه لتخترق جسده رصاصة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.