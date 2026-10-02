رضا الوكيل يعلن تراجعه عن الاستقالة وإقامة مهرجان الموسيقى العربية في موعده

أعلن رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، عدوله عن استقالته من رئاسة دار الأوبرا المصرية، والتي كان قد أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وأكد رضا الوكيل، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، إقامة الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في موعدها.

وقال الوكيل: «بإذن الله، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34 قائم وفي موعده، بمشاركة فنانين من دار الأوبرا والفنانين المصريين الأوفياء.

أشكر كل الفنانين الكبار الواقفين مع دار الأوبرا، الداعمين بفنهم، وإهداءً لصديقهم الراحل هاني شاكر».



استقالة

وكان الدكتور رضا الوكيل أعلن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب حالة الجدل التي أثارتها تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية.

وقال رضا الوكيل، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «قبل ما أترككم في سلام لتكملوا العادات والأساليب السابقة التي أتمنى ألا تعود، والتي بدأت خلال فترة قليلة بتعديلها لمصالحنا، وبالفعل نجحت في تغيير بعض السلوكيات والأفعال التي لم ولن أتقبل وجودها طوال فترة رئاستي لهذا الصرح الكبير، دار الأوبرا المصرية، بيتنا الثاني».

وأضاف: «أعتذر لكم، كنت أتمنى أن أكون معكم حتى انتهاء فترة تعييني، لأن لديّ المقدرة على التغيير، ولكني لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي لفنان مصري أقف معه لثقتي بموهبته الكبيرة وحب الجمهور المصري له».

وتابع: «لن أكون سببًا في مشاكل مع أحد أو عداء بيني وبين أصدقائي الداعمين لأحد، وأرجو تقبل وجودي معكم كفنان وصديق في الأعمال الفنية التي تكلفونني بها، وأشكر زملائي على ثقتكم بي، وأتمنى لنا جميعًا التوفيق بإذن الله».