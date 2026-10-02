تصل لأكثر من 16 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في القاهرة، يوم 3 ديسمبر المقبل، على مسرح «الأرينا» بالمنارة .

وتبلغ أسعار التذاكر كالتالي:

Regular: بسعر 1,000 جنيه.

Super EB Fanpit: بسعر 2,000 جنيه.

Super EB Front Row: بسعر 6,000 جنيه.

Super EB Premier Standing: بسعر 7,500 جنيه.

Super EB Lounges لـ10 أشخاص: بسعر 15,000 جنيه.

Super EB Premier Lounges لـ15 شخصًا: بسعر 16,667 جنيهًا.

كل حياتي:

من ناحية أخرى، يحتفل النجم عمرو دياب بمرور 8 سنوات على طرح ألبومه «كل حياتي»، الذي لا يزال يحتل مكانة خاصة في مسيرته الفنية، ويحظى بتفاعل واسع من جمهوره.

وطرح عمرو دياب ألبوم «كل حياتي» في الأول من أكتوبر عام 2018، وشكّل محطة بارزة في مسيرته الفنية، بعدما سبق طرح عدد من أغنيات الألبوم بشكل منفرد، قبل إطلاقه كاملًا.



