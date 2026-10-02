"غرام في الكرنك" يحقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً على مسرح البالون بالعجوزة

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، بتقديم العرض الغنائي الاستعراضي "غرام في الكرنك" على خشبة مسرح البالون بالعجوزة ، يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع في تمام الساعة 9 مساءً.

وعبر الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته باستمرار نجاح العرض سواء خلال عرضه في الموسم الصيفي بالإسكندرية أو عودته على مسرح البالون بالقاهرة، مؤكداً أن الإقبال الذي يشهده يدل على تعطش الجمهور للفنون الشعبية والاستعراضية الأصيلة.

تفاصيل العرض:

العرض مستوحاة قصته من فيلم "غرام في الكرنك" الذي تم إنتاجه عام 1967 وهو يعبر عن الهوية المصرية، ويقدم تجربة فنية تجمع بين روعة الاستعراض وسحر الموسيقى وعبق التراث المصري.

العرض إنتاج الفرقة الغنائية الإستعراضية بقيادة الفنان وليد طه ومدير الإنتاج أ. أمل حبيب ، وبطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، ورؤية موسيقية للمايسترو محمود صادق، وديكور محمد جابر، وإضاءة عز حلمي، وملابس هبة جودة، وماكياج إسلام عباس، ومونتير وفيديو ميكنج عبد الرحمن غريب، هيئة الإخراج: هالة الصباح، محمد الهادي، هشام إبراهيم، مساعد الإخراج: أحمد مصطفى ، مخرج منفذ محمد عمر ، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم..