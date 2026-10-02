موعد طرح أولي حلقات طالع نازل لمنى زكي

كشف منصة شاهد عن موعد طرح مسلسل طالع نازل، من بطولة مني زكي.

من المقرر طرح اولي حلقات مسلسل طالع نازل، يوم 10 من الشهر الجاري.

وتدور أحداث المسلسل حول موسيقار يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة مع زوجته، وهي سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبرى، ويتفق الزوجان على عدم الإنجاب، إلا أن الزوجة تخفي رغبة حقيقية في تكوين أسرة.

تفاصيل العمل:

وتنقلب حياة الزوجة بعد اكتشافها خيانة زوجها وزواجه سرًا من امرأة أخرى، لتجد نفسها أمام صدمة قاسية تدفعها إلى خوض صراع نفسي بين ألم الخيانة ومحاولة استعادة كرامتها، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهة قد تقودها إلى الانتقام.

أبطال طالع نازل

ويشارك في بطولة «طالع نازل» كل من محمد شاهين، مريم الخشت، ليلى عز العرب، ميمي جمال، حمزة دياب وشاهين، والعمل من تأليف سماح أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.