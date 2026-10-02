في ضيافة Nile TV.. أمير رمسيس يتناول تأثير التقنيات الرقمية على مستقبل الإخراج

تستضيف قناة النيل الدولية Nile TV المخرج أمير رمسيس في حلقة خاصة من برنامج «TECH pour la terre»، غدا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ، وتتناول الحلقة الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في إحداث نقلة نوعية في مهنة الإخراج ، وتأثيرها المباشر على أدوات المخرج ورؤيته الفنية في مجالي الإخراج التليفزيوني والسينمائي.

كما يتطرق اللقاء إلى استعراض أحدث التقنيات الرقمية المتاحة، وسبل توظيفها لفتح آفاق جديدة للإبداع وصياغة مستقبل صناعة الصورة.

البرنامج من تقديم الإعلامي شريف بصيلة، وإعداد ورئيس التحرير شيرين العليمي، ومدير التصوير عمرو عبد المقصود، وإخراج وليد مدني.

يُذكر أن برنامج «TECH pour la terre» تقدمه قناة النيل الدولية باللغة الفرنسية ، و يُعد نافذة إعلامية بارزة تسلط الضوء على تقاطع التكنولوجيا مع الفنون والإبداع لرسم ملامح المستقبل.