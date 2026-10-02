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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بزفاف نجل صابرين.. صور

حفل زفاف نجل صابرين
حفل زفاف نجل صابرين
محمد زاهر   -  
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة صابرين بزفاف نجلها الأكبر المهندس نور عبد اللطيف، نجل المهندس ياسر عبد اللطيف، على الدكتورة هانيا يوسف، كريمة الدكتور محمد يوسف والنائبة والخبيرة السياحية الدكتورة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ.

أقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من عقد القران الذي تم يوم السبت 26 سبتمبر في أجواء عائلية هادئة بحضور الشيخ خالد الجندي، وبحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبق، والإعلامية بوسي شلبي، واقتصر على الأهل والمقربين.


كان في مقدمة الحضور: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، سوزان نجم الدين، صفية العمري، منال سلامة، نرمين الفقي، بشرى، داليا البحيري، داليا مصطفى، دينا فؤاد، وفاء عامر، رانيا فريد شوقي، ومحمود حميدة، خالد زكي، خالد الصاوي، شريف منير، باسم سمرة، ياسر جلال، صبري فواز، إيهاب فهمي، أشرف زكي، وشيكو، محمد دياب، عصام كاريكا، محمود الليثي، ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي، والإعلاميات لميس الحديدي، بوسي شلبي، سهير جودة والإعلامي ممدوح موسى .. وغيرهم من أصدقاء العروسين.


وشهدت الليلة لحظات مؤثرة لا تنسى، حيث تألقت العروس بإطلالة ملكية، بينما خطفت الفنانة صابرين الأنظار بإطلالتها وفرحتها التي تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت صابرين على إهداء نجلها أغنية خاصة بعنوان "كبرت قوام بسرعة .. يلا بينا هنرقص يلا" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد عاطف الحلو، ثم أشعلت الأجواء بوصلة رقص على الدبكة اللبنانية بجانب نجلها، وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور.

وعقب عقد القران، كانت صابرين قد نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صوراً من المراسم وعلقت بكلمة واحدة لخصت كل مشاعرها: "فرحة عمري"، حيث لم تتمالك دموعها وأطلقت زغرودة شهيرة فور إتمام العقد واحتضنت نجلها في لحظة أمومة صادقة، كما شهد عقد القران الظهور النادر لوالدة صابرين التي تنتمي لعائلة عاكف الفنية.

وسادت أجواء الحفل حالة من البهجة والرومانسية، حيث شارك الأصدقاء العروسين وصلات الغناء والرقص حتى الساعات الأولى من الصباح، في ليلة وصفها الحضور بأنها واحدة من أجمل ليالي الوسط الفني في 2026.

النجمة صابرين بزفاف نجلها المهندس نور عبد اللطيف نجل المهندس ياسر عبد اللطيف الدكتورة هانيا يوسف الدكتورة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ الشيخ خالد الجندي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بوسي شلبي سهير جودة

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