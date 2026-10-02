كيجالي التركي يقدم عرضا لضم مدافع زد.. واللاعب ضمن اهتمامات الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد حسين مدافع فريق زد، تلقى عرضا من نادي كيجالي التركي لشراء عقد اللاعب، موضحا أن العرض وصل لـ600 الف دولار للتعاقد معه.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: محمد حسين لازال محل اهتمام من جانب النادي الأهلي، وفي حالة الرغبة لضمه سيكون هناك منافسة مع كيجالي التركي بكل تأكيد.

وأضاف: محمد حسين من العناصر المميزة في صفوف فريق زد، ولفت بالفعل أنظار مسئولي النادي الأهلي.

وزاد: في حالة الاستقرار داخل الاهلي على ضم مدافع زد، فأنه قد يتم التحرك خلال يناير المقبل لحسم الصفقة.