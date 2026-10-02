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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل عقد مصطفى شكشك مع أهلي طرابلس.. وموقف الأهلي من ضمه

مصطفي شكشك
مصطفي شكشك
يمنى عبد الظاهر

كشف محمد شكري، وكيل مصطفى شكشك لاعب أهلي طرابلس الليبي، تفاصيل وضع اللاعب داخل النادي الليبي، وحقيقة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى موقف النادي الأهلي المصري من التعاقد معه قبل انتقاله إلى ليبيا.

وقال محمد شكري، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن مصطفى شكشك يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة، ويحظى بإشادة حسام البدري المدير الفني، وهادي خشبة المدير الرياضي للفريق.

وأوضح وكيل اللاعب، أن أهلي طرابلس يمتلك حاليًا مجموعة مميزة من اللاعبين، ويسعى للمنافسة بقوة على بطولة الكونفدرالية، في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس النادي محمد المشاي، الذي يعمل على توفير جميع احتياجات الفريق.

وأضاف أن شكشك انتقل إلى أهلي طرابلس في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تفعيل انتقاله بشكل نهائي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه، ما يعادل مليونًا و350 ألف دولار تقريبًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي الليبي لمدة 4 سنوات.

وكشف محمد شكري عن تلقي مصطفى شكشك عرضًا من أحد الأندية السعودية، بلغت قيمته نحو مليوني دولار، إلا أن هادي خشبة، المدير الرياضي لأهلي طرابلس، رفض فكرة رحيل اللاعب.

وقال: «عرضت الأمر على هادي خشبة، لكنه رفض الأمر جملة وتفصيلًا، وتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق».

وأكد وكيل شكشك أن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يجعله من العناصر المهمة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن هناك إشادة كبيرة بمستواه من جانب المسؤولين والجهاز الفني.

وتحدث محمد شكري عن عدم استدعاء اللاعب لمعسكر منتخب مصر الأخير، قائلًا إن هناك حالة من الاستغراب لدى البعض بسبب غيابه عن قائمة الفراعنة.

وأضاف أن مصطفى شكشك يتمنى الحصول على فرصة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب قدرته على المشاركة في أكثر من مركز.

وعن إمكانية رحيل مصطفى شكشك عن أهلي طرابلس والانتقال إلى الأهلي المصري أو أي نادٍ آخر، أوضح وكيله أن القرار في النهاية يعود إلى إدارة النادي والجهاز الفني.

وقال: «الكلام سيكون عند رئيس نادي أهلي طرابلس وحسام البدري، واللاعب مستقر للغاية في النادي الليبي، والمدير الفني يعتمد عليه بشكل أساسي، وبالتالي مسألة رحيله تعود إلى إدارة النادي والجهاز الفني».

وكشف أن شكشك تلقى عروضًا من ناديين مصريين، بالإضافة إلى عرض سعودي، إلا أن إدارة أهلي طرابلس تمسكت باللاعب ورفضت رحيله.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن النادي الأهلي المصري كان يرغب في التعاقد مع مصطفى شكشك قبل انتقاله إلى أهلي طرابلس، إلا أن المفاوضات لم تكتمل.

وأوضح أن الأهلي لم يتوصل إلى اتفاق مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، بشأن المقابل المالي، بعدما تمسك الأخير باللاعب ورفض رحيله مقابل 20 أو 25 مليون جنيه.

وأضاف أن عرض أهلي طرابلس كان رسميًا وتم إرساله عبر فاكس رسمي، قبل أن يتم حسم الصفقة سريعًا وانتقال اللاعب إلى النادي الليبي.

وأكد محمد شكري أن عقد شكشك مع أهلي طرابلس كبير، وبالتالي فإن أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته مستقبلًا سيكون مطالبًا بتقديم عرض مالي وراتب يتناسبان مع وضع اللاعب وعقده الحالي.

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