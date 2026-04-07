تفاصيل انتقال مصطفى شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي

اتخذ نادي أهلي طرابلس الليبي قرارًا رسميًا بتفعيل بند شراء اللاعب مصطفى شكشك، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال فترة إعارته.

ونجح اللاعب في لفت الأنظار داخل الفريق، حيث كان عنصرًا مؤثرًا في تشكيلة المدرب حسام البدري، وساهم بشكل واضح في تحقيق نتائج إيجابية بالدوري الليبي، ما دفع إدارة النادي للتحرك سريعًا لحسم الصفقة بشكل نهائي.



أرقام الصفقة وبنودها

بحسب ما كشفه الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه “ستاد المحور”، بلغت قيمة انتقال مصطفى شكشك إلى أهلي طرابلس نحو 50 مليون جنيه.

كما تضمن الاتفاق بندًا يمنح ناديه السابق نسبة 10% من قيمة أي عملية بيع مستقبلية للاعب، وهو ما يعكس رغبة النادي البترولي في الاستفادة من تطور اللاعب المحتمل خلال السنوات المقبلة.



ثقة فنية ودور بارز في الفريق

حظي مصطفى شكشك بثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، حيث شارك بشكل أساسي في العديد من المباريات، وقدم مستويات ثابتة ومميزة. تميز اللاعب بقدراته الفنية والبدنية، إلى جانب التزامه التكتيكي داخل الملعب، ما جعله أحد الركائز المهمة في الفريق خلال الفترة الماضية.



خطوة جديدة في مسيرة اللاعب

يمثل الانتقال النهائي إلى أهلي طرابلس خطوة مهمة في مسيرة مصطفى شكشك الاحترافية، حيث يسعى اللاعب لمواصلة التألق وتقديم مستويات أقوى في الدوري الليبي. كما يطمح إلى تطوير مستواه بشكل أكبر، ولفت أنظار أندية أخرى في المستقبل، مستفيدًا من الاستقرار الفني الذي وجده داخل الفريق.



مكاسب متبادلة للطرفين

تعد الصفقة مكسبًا لجميع الأطراف، إذ ضمن أهلي طرابلس استمرار لاعب مميز، بينما استفاد النادي البترولي ماديًا مع الاحتفاظ بنسبة من إعادة البيع. في المقابل، حصل اللاعب على فرصة للاستمرار في بيئة تنافسية تساعده على التطور وتحقيق طموحاته الكروية.



