ييس توروب يضع أول مطالبه قبل العودة إلى الأهلي

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن المدير الفني المنتظر ييس توروب بدأ بالفعل التحرك مبكرًا؛ لترتيب ملف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من خلال رسالة إلكترونية أرسلها إلى شركة الكرة بالنادي، تضمنت عددًا من الطلبات المهمة الخاصة بالفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن المدرب طلب من مسؤولي شركة الكرة سرعة الانتهاء من إجراءات حجز تذكرة عودته إلى القاهرة، تمهيدًا لبدء مهامه الرسمية مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

كما طلب ييس توروب الحصول على كل التفاصيل المتعلقة بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، سواء مكان إقامة المعسكر أو مدته أو البرنامج التحضيري الكامل، من أجل الوقوف على خطة الإعداد البدني والفني قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن المدرب حدد 5 مراكز يرغب في تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد دراسة احتياجات الفريق الفنية؛ بهدف تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ولم تتوقف طلبات المدير الفني عند ملف الصفقات الجديدة فقط؛ بل حدد أيضًا قائمة أولية للاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الأهلي، في إطار خطة إعادة ترتيب الفريق وإجراء بعض التعديلات الفنية قبل بداية الموسم الجديد.

وشدد المدرب في رسالته، على ضرورة متابعته بشكل مستمر خلال فترة إجازته الحالية، مع إخطاره بكل المستجدات المتعلقة بهذه الملفات، بالإضافة إلى سرعة الرد على طلباته أولًا بأول، لحين عودته الرسمية لتولي المسؤولية بشكل كامل داخل القلعة الحمراء.