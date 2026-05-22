خالد الغندور يهنئ الأهلي بصفقة أقطاي عبد الله مهاجم إنبي.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حصول النادي الأهلي على توقيع أقطاي عبدالله، مهاجم نادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة تهدف إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ووفقًا لما تداوله الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الصفقة تمت بشكل رسمي، وسط ترحيب كبير من إدارة القلعة الحمراء التي ترى في اللاعب إضافة قوية لمستقبل الفريق.

وأعرب أقطاي عبد الله نجم نادي إنبي عن سعادته الكبيرة بعد انضمامه إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أنه ما زال غير قادر على استيعاب حجم اللحظة التي يعيشها حاليًا.

وقال اللاعب إن ارتداء قميص المنتخب في بطولة بحجم المونديال يُعد حلمًا لأي لاعب كرة قدم، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر والمسئولية في الوقت نفسه.

ووجّه أقطاي عبد الله الشكر إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أن ثقته فيه كانت دافعًا كبيرًا له من أجل تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللاعب أنه سيبذل كل جهده لإثبات أحقيته بالتواجد ضمن قائمة المنتخب، خاصة أن المشاركة في كأس العالم فرصة لا تتكرر كثيرًا في مسيرة أي لاعب.

وكشف أقطاي عن الطريقة التي علم بها بخبر انضمامه للقائمة، مؤكدًا أن أحد أصدقائه قام بالاتصال به وأخبره بوجود اسمه ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر، لكنه في البداية لم يصدق الأمر من شدة المفاجأة.

وأضاف اللاعب أنه بدأ فورًا في التواصل مع أسرته لمشاركتهم هذه اللحظة السعيدة، خاصة أن عائلته كانت دائمًا الداعم الأكبر له طوال رحلته في كرة القدم.

وتحدث أقطاي عبد الله عن المنافسة داخل صفوف منتخب مصر، مؤكدًا أنها ستكون منافسة قوية وشريفة بين جميع اللاعبين.

وأشاد بإمكانيات النجم عمر مرموش، قائلًا إنه يمتلك قدرات كبيرة ويُعد في مستوى مختلف، كما أثنى أيضًا على إمكانيات حمزة، مشيرًا إلى أن وجود عناصر قوية داخل المنتخب يصب في مصلحة الفريق ويزيد من قوة المنافسة قبل انطلاق البطولة العالمية.