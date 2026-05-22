عمر حافل بخدمة الإسلام .. وزير الأوقاف ينعى محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور محمود أحمد خفاجي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، الذي لبّى نداء ربّه بعد عمرٍ حافلٍ بالعلم والعطاء وخدمة الإسلام والمسلمين.

وتقدّم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى علماء الأزهر الشريف وطلابه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من علم نافع وجهود مخلصة، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمود خفاجي

كما نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل الدكتور محمود خفاجي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة ممتدة من العطاء الفكري، كرَّسها لخدمة الفلسفة والعلوم الإسلامية وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي في نفوس طلابه وباحثيه.

وتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وتلامذته، وجامعة الأزهر ومنتسبيها، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.