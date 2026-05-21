اقترن اسمه بالنبوغ العلمي .. مفتي الجمهورية ينعى محمود خفاجي أستاذ العقيدة بالأزهر

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الأستاذ الدكتور محمود خفاجي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ علميةٍ حافلةٍ بالعطاء العلمي والفكري، كرَّسها لخدمة العلم الشرعي، والدفاع عن صحيح العقيدة، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي في نفوس طلابه وباحثيه.

وأكد مفتي الجمهورية أن الفقيد الراحل كان واحدًا من العلماء الذين اقترنت أسماؤهم بالنبوغ العلمي ورسوخ التكوين المعرفي؛ إذ جمع بين دقة البحث، وعمق الفهم، وحسن التأصيل للقضايا العقدية والفكرية، بما جعله صاحب حضورٍ مؤثرٍ في الساحة العلمية والأكاديمية.

إعداد طلاب العلم والباحثين

كما أسهم في إعداد أجيالٍ من طلاب العلم والباحثين، حرص على غرس روح التفكير الرشيد فيهم، وربطهم بأصالة التراث الأزهري، مع وعيٍ متبصرٍ بقضايا العصر وتحدياته، قائلًا: لقد شرفني الله بالتلمذة على يديه فعرفت فيه العالم المخلص لرسالته، المنصرف إلى العلم تعليمًا وتوجيهًا وبحثًا، ليبقى عطاؤه العلمي شاهدًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة العلم وأهله.

وتقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وتلامذته، ومحبيه، وزملائه، وإلى أسرة جامعة الأزهر، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يجعل علمه النافع وعطاءه الخالص في ميزان حسناته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.