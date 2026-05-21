عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

علق المهندس فرج عامر، على اللقاءات الثلاث الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز مساء أمس، وتتويج نادي الزمالك باللقب.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: "بصراحة الثلاث مباريات النهائية اليوم لبطولة الدوري كانت قلتهم احسن ويتوج الزمالك بالبطولة التي استحقها بمجهوده وتقصير باقي الخمس فرق الاخري المشاركة في هذا العك الكروي الغير ممتع".

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

فيما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.