عبد الناصر محمد: لقب الدوري له طعم خاص.. وهذا سر تتويج الزمالك

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن التتويج بلقب الدوري هذا الموسم يحمل طابعًا خاصًا، في ظل الأزمات والضغوط التي تعرض لها الفريق طوال الموسم.

فوز الزمالك بالدوري

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي هاني حتحوت وأمير هشام، إن الفوز باللقب يُهدى إلى جماهير الزمالك العظيمة في كل أنحاء مصر، مشددًا على أن الجماهير تستحق الفرحة بعد دعمها المستمر للفريق.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك أن هذا التتويج يُهدى أيضًا إلى نجوم الزمالك القدامى، مؤكدًا أن لاعبي الفريق تحملوا الكثير من الأزمات والصعوبات حتى الوصول إلى منصة التتويج.

وأوضح عبد الناصر محمد أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا على أنفسهم خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن التركيز والابتعاد عن الأزمات كانا من أهم أسباب النجاح وتحقيق البطولة.

وأشار إلى أن الفريق لم يكن أمامه سوى هدف واحد، وهو الفوز بلقب الدوري، معربًا في الوقت نفسه عن حزنه بسبب خسارة بطولة الكونفدرالية وخروج جماهير الزمالك حزينة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق نجح في إسعاد جماهير الزمالك وإهدائهم لقب الدوري في نهاية الموسم.