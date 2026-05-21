بشير العدل: ربط البحث العلمي بالصناعة مفتاح المنافسة.. وبراءات اختراع الشباب ثروة

أكد الكاتب الصحفي بشير العدل، أن البحث العلمي لم يعد مرتبطًا بإنشاء جامعات أو تخصصات جديدة فقط، بل أصبح مرتبطًا بالتغيرات التي تحدث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ربط الصناعة بالبحث العلمي

وأوضح «العدل»، خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أنه من الضرورة ربط البحث العلمي بتنمية الصناعة، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية ضمن خطط الدولة، مؤكدًا أن مصر متفوقة ومتميزة في حجم الإنفاق على البحث العلمي.

براءات اختراع الشباب ثروة يجب استغلالها

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن هناك عدد كبير لبراءات الاختراع التي يقدمها المصريون، مناشدًا بضرورة الاهتمام بتلك الابتكارات التي يقدمها الشباب المصري.

صادرات الـ100 مليار دولار لمصر

وشدد على أن ربط البحث العلمي بالصناعة يعزز قدرة الدولة والاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، ويسهم في الوصول إلى صناعة متطورة، وتحقيق مستهدف الصادرات المصرية البالغ 100 مليار دولار.