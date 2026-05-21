إيران تكشف عن قدرات عسكرية جديدة وتتوعد برد حاسم

كشف مصدر عسكري إيراني، في تصريحات لوكالة نوفوستي، أن طهران تمتلك منظومات وتسليحًا حديثًا لم يتم استخدامه حتى الآن في أي مواجهة عسكرية، مؤكداً جاهزية بلاده للتعامل مع أي هجوم محتمل من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأوضح المصدر أن الصناعات الدفاعية الإيرانية نجحت في تطوير أسلحة متقدمة محليًا، مشيرًا إلى أن هذه القدرات لم تخضع بعد لاختبارات ميدانية فعلية، لكنها تمثل جزءًا من منظومة الردع التي تعتمد عليها إيران.

وأكد المسؤول العسكري أن القوات الإيرانية لا تواجه أي نقص في الإمكانات الدفاعية أو المعدات العسكرية، مضيفًا أن طهران تمتلك الوسائل الكافية لحماية أراضيها والتصدي لأي تصعيد عسكري محتمل.

وأشار إلى أن الرد الإيراني في حال وقوع هجوم جديد قد يكون مختلفًا عن السابق، موضحًا أن بلاده «لن تتعامل بضبط النفس» إذا تعرضت لاعتداء مباشر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت ذكرت فيه شبكة CNN، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن البنتاغون أعد قائمة أهداف داخل إيران تحسبًا لاحتمال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر باستئناف الهجمات ضد طهران.

كما دعا ترامب، في تصريحات سابقة، القيادة الإيرانية إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن عامل الوقت يمثل عنصرًا حاسمًا في المرحلة الحالية.