مصرع 3 أشخاص بعد تعرضهم لمادة مجهولة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

أعلنت سلطات ولاية نيو مكسيكو عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة أكثر من عشرة من عناصر فرق الطوارئ بأعراض صحية استدعت تلقيهم العلاج، وذلك عقب حادثة تعرضوا خلالها لمادة غير معروفة أثناء استجابة إسعافية في منزل يقع شرق مدينة ألبوكيركي.

ووفق بيان الشرطة في الولاية، فقد تم العثور على أربعة أشخاص فاقدي الوعي داخل المنزل، توفي منهم ثلاثة لاحقًا، بينما نُقل الرابع إلى أحد مستشفيات ألبوكيركي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال تعامل فرق الإنقاذ مع الموقع، تعرض 18 من أفراد الطواقم الطبية والإسعافية لمادة يُعتقد أنها مجهولة المصدر، ما تسبب في ظهور أعراض عليهم شملت الغثيان والدوار.

وأفادت السلطات بأنه جرى نقل جميع المصابين من فرق الاستجابة الأولية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، حيث وُضعوا تحت المراقبة والحجر الصحي كإجراء احترازي، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة المادة المتسببة في الحادث.