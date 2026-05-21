تحاكي صوت الـV8‎.. مرسيدس AMG تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1153 حصانا

كشفت مرسيدس عن جيل جديد من سيارات الأداء الكهربائية عبر طراز ‏AMG GT 4-Door Coupe‏، في خطوة تمثل تحولا كبيرا للعلامة الشهيرة التي ارتبط اسمها لسنوات طويلة بمحركات ‏V8‏ القوية وصوتها المميز.

السيارة الجديدة تعتمد على منصة ‏AMG.EA‏ المطورة خصيصا للسيارات الكهربائية عالية الأداء، مع تصميم رياضي منخفض يجمع بين الخطوط الانسيابية والطابع العدواني المعروف عن سيارات ‏AMG‏، وتستهدف مرسيدس من خلال هذا الطراز تقديم تجربة قيادة كهربائية دون التخلي عن الإحساس الرياضي التقليدي الذي يميز سياراتها.

وتأتي الفئة الأقوى ‏GT 63‏ بثلاثة محركات كهربائية تعتمد تقنية ‏Axial Flux‏، منها محركان في الخلف وآخر في الأمام، لتولد قوة تصل إلى 1153 حصانا، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو ثانيتين فقط، وسرعة قصوى تقترب من 300 كم/س.

أما نسخة ‏GT 55‏ فتقدم أداء أقل حدة لكن بقوة تصل إلى أكثر من 800 حصان، ما يضعها أيضا ضمن فئة السيارات الكهربائية فائقة الأداء.

ورغم الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية، حرصت ‏AMG‏ على الحفاظ على جزء من شخصيتها الكلاسيكية، عبر تطوير نظام صوتي متقدم يحاكي صوت محركات ‏V8‏ التقليدية، إلى جانب محاكاة تبديل السرعات والاهتزازات لمنح السائق شعور قريب من سيارات الاحتراق الداخلي.

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 106 كيلوواط/ساعة مع نظام كهربائي بجهد 800 فولت، ما يسمح بشحن سريع للغاية يصل إلى 600 كيلوواط، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 11 دقيقة فقط في الظروف المثالية.

كما حصلت السيارة على مجموعة من التقنيات الديناميكية المتطورة، تشمل جناح خلفي نشط، ونظام توجيه للعجلات الخلفية، وعناصر هوائية متحركة لتحسين الثبات والكفاءة عند السرعات العالية.

وفي الداخل، تأتي المقصورة بتصميم رقمي حديث يعتمد على الشاشات الكبيرة والإضاءة المحيطية، مع مقاعد رياضية ولمسات مستوحاة من عالم السباقات، في محاولة للجمع بين الفخامة والأداء داخل سيارة كهربائية تحمل روح ‏AMG‏ الشهيرة.