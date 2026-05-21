محمد صبحي: جماهير الزمالك السند الحقيقي لنا.. وبعتذر عن أي خطأ

تحدث محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، عن تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، موجهاً رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد نهاية الموسم.

وقال محمد صبحي في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "مبروك لكل جماهير الزمالك ولينا كلنا على التتويج بلقب الدوري، وبقول لجماهير الزمالك أنتم السند والدعم لينا".

وأضاف: "جماهير الزمالك دايمًا معانا في الصعب قبل السهل، وبعتذر لجماهير الزمالك على أي خطأ صدر مني ومتقبل كل قرارات مجلس الإدارة".

وأكمل: "بتمنى الفوز دائمًا وأهم حاجة عندنا إن الجمهور يفرح".

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمد عواد هو نجم المباراة اليوم وسعيد بما قدمه أمام سيراميكا كليوباترا".