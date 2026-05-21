محمد إسماعيل: جمهور الزمالك كلمة السر في التتويج بالدوري

أكد محمد إسماعيل، لاعب فريق الزمالك، أن جماهير النادي لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشددًا على أن الدعم الجماهيري كان حاضرًا طوال المشوار وكان أحد أهم أسباب نجاح الفريق في النهاية.

إشادة كبيرة بجماهير الزمالك

وقال محمد إسماعيل إن جمهور الزمالك يستحق كل التحية والتقدير، موضحًا أن جماهير القلعة البيضاء كانت دائمًا خلف اللاعبين في الأوقات الصعبة قبل اللحظات السعيدة، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة طوال الموسم.

وأضاف اللاعب أن جمهور الزمالك يظل دائمًا “رقم واحد” في الدعم والمساندة، مؤكدًا أن اللاعبين شعروا بمسؤولية كبيرة تجاه الجماهير، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها الفريق في الموسم الماضي.

تعويض إخفاق الموسم الماضي

وأشار لاعب الزمالك إلى أن التتويج بلقب الدوري جاء بمثابة تعويض مهم بعد خسارة البطولة في الموسم السابق، موضحًا أن جميع اللاعبين كانوا يملكون رغبة قوية في إعادة الفريق إلى منصات التتويج وإسعاد الجماهير من جديد.

وأوضح أن الفريق كان يطمح للتتويج بأكثر من بطولة خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن الجميع كان يحلم بحصد جميع الألقاب، لكن تحقيق لقب الدوري يُعد خطوة مهمة للغاية بالنسبة للفريق والجماهير.

طموحات مستمرة للمواسم المقبلة

وشدد محمد إسماعيل على أن لاعبي الزمالك لن يكتفوا بما تحقق هذا الموسم، بل يسعون لمواصلة النجاحات خلال الفترة المقبلة وتحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير النادي.

وفي ختام تصريحاته، حرص لاعب الزمالك على توجيه التهنئة إلى جماهير النادي بعد التتويج بالدوري، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء تستحق دائمًا الفرحة والنجاحات، وأن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم من أجل استمرار حصد البطولات في المستقبل.