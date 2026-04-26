الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد إسماعيل: كل ما يُقال عن انتقال أقطاي إلى الأهلي «شائعات سوشيال ميديا»

رباب الهواري

حسم محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي الجدل المثار حول اهتمام قطبي الكرة المصرية بضم بعض لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه شائعات.

وأوضح إسماعيل عبر مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي أو حتى مفاوضات لضم اللاعب أقطاي عبد الله، مشددًا على أن كل ما يُنشر في هذا الإطار يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط دون وجود تحركات حقيقية.

وأضاف أن الزمالك لم يتواصل أيضًا مع إدارة إنبي بشأن التعاقد مع الحارس بودي سمير، نافيًا بشكل قاطع وجود أي اتصالات رسمية بين الطرفين.

واختتم حديثه قائلًا:"بيراميدز لم يتواصل معنا لضم محمد حمدي، وهو لاعب كبير لكن قابله سوء حظ وقت لعبه للزمالك".

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

المجني عليه

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

ترشيحاتنا

ليفربول

وريث صلاح المحتمل.. ليفربول يفتح خطوط التفاوض لضم لاعب جديد

المريخ

دراسة جديدة تثير الجدل حول الكوكب الأحمر.. هل توجد مياه ومحيطات على المريخ؟

عمر مرموش

عمر مرموش يقترب من الانضمام إلى عملاق إنجليزي جديد.. هل تتم الصفقة؟

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد