محمد إسماعيل: كل ما يُقال عن انتقال أقطاي إلى الأهلي «شائعات سوشيال ميديا»

حسم محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي الجدل المثار حول اهتمام قطبي الكرة المصرية بضم بعض لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه شائعات.

وأوضح إسماعيل عبر مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي أو حتى مفاوضات لضم اللاعب أقطاي عبد الله، مشددًا على أن كل ما يُنشر في هذا الإطار يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط دون وجود تحركات حقيقية.

وأضاف أن الزمالك لم يتواصل أيضًا مع إدارة إنبي بشأن التعاقد مع الحارس بودي سمير، نافيًا بشكل قاطع وجود أي اتصالات رسمية بين الطرفين.

واختتم حديثه قائلًا:"بيراميدز لم يتواصل معنا لضم محمد حمدي، وهو لاعب كبير لكن قابله سوء حظ وقت لعبه للزمالك".