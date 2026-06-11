الزراعة تحذر: أي حد عنده كلب خطر لازم يسلمه لهيئة الخدمات البيطرية

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة بدأت تنفيذ آليات التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بعد صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن النتائج تحتاج بعض الوقت للظهور على أرض الواقع.

وأوضح القصير أن القانون نظم حيازة الكلاب المنزلية والكلاب الخطرة، ووضع ضوابط للتسجيل والتطعيم والتعقيم، كما حدد آليات التعامل مع الكلاب الضالة والمتخلى عنها في الشوارع.

وأضاف أن الجهات المعنية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات تنفيذية تشمل التطعيم والتعقيم وتجهيز أماكن الإيواء وتوزيع المعدات على المحافظات، مؤكدًا أن نجاح الخطة يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن أعداد الكلاب الضالة المتداولة ما زالت تقديرية وغير محسومة، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت من الجهات المختصة تقديم حصر أكثر دقة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأرقام المتداولة تتراوح بين 6 و8 ملايين كلب.