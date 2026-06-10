النائبة نسرين عمر: إحنا بندفع ملايين بسبب العقر والبيانات عن الكلاب الضالة ناقصة | فيديو

قالت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب إن أزمة الكلاب الضالة وتطعيمات العقر أصبحت تمثل عبئا ضخما على الدولة مؤكدة أن مراكز الحميات تستقبل نحو 200 حالة يوميا بسبب العقر وهو ما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من التطعيمات وارتفاع التكلفة بشكل مرعب.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن أم تي أي مع الإعلامية فاتن عبد المعبود أن الجرعة الواحدة من التطعيم تصل إلى نحو 350 جنيها موضحة أن المواطن يحتاج إلى عدة جرعات بعد التعرض للعقر وهو ما يرفع حجم الإنفاق بشكل كبير داخل مراكز الحميات.

وأكدت نسرين عمر أن بعض المراكز تتحمل تكلفة تصل إلى مليون جنيه يوميا بسبب حالات العقر مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية لا تتوقف عند الخلاف بين محبي الكلاب والخائفين منها ولكن تمتد إلى غياب البيانات الدقيقة وعدم وجود حصر واضح لأعداد الكلاب الضالة في المحافظات.

وأوضحت أن استمرار إنفاق هذه الأموال على علاج حالات العقر يمثل خسارة كبيرة للدولة وكان من الممكن توجيه هذه المبالغ لعلاج أمراض أخرى مثل الأورام وأمراض المناعة والكلى مؤكدة أن الدولة نجحت في ملفات صحية عديدة لكنها لا تزال تواجه أزمة حقيقية في ملف الكلاب الضالة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مشاركة جمعيات المجتمع المدني والإدارات البيطرية في التعامل مع الأزمة من خلال الإمساك بالكلاب وتطعيمها وتنظيم انتشارها مؤكدة أن اتخاذ قرارات دقيقة يتطلب وجود بيانات كاملة وواضحة أمام المسؤولين.



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