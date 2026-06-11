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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة: نستهدف أن تصبح مصر خالية من السعار بحلول 2030

الكلاب
الكلاب
رحمة سمير

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي هو أن تصبح مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030.

وقال القصير إن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب تعاون المجتمع بأكمله، موضحًا أن القمامة تعد أحد الأسباب الرئيسية لتجمع الكلاب في الشوارع، ما يستدعي تنظيم منظومة المخلفات بشكل أفضل.

وأضاف أن القانون وضع آليات واضحة للتعامل مع الظاهرة، تشمل حصر الكلاب الضالة، وتطعيمها، ووضع علامات تعريفية للحيوانات المطعمة، إلى جانب تنفيذ برامج التعقيم للحد من التكاثر والوصول إلى أعداد تحقق التوازن البيئي.

البيئة تعقيم الكلاب كلاب شاردة قانون صحة حيوانات

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