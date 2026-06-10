بسمة وهبة تكشف حقيقة انتشار الثعالب بسبب اختفاء الكلاب

سلطت الإعلامية بسمة وهبة الضوء على حالة الجدل التي أثارها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الفيديو حظي بانتشار واسع بين المستخدمين.

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "من امبارح وفي فيديو منتشر جداً على السوشيال ميديا بشكل كبير"، قبل أن تطلب عرض المقطع للمشاهدين.

وأضافت بسمة وهبة في تعليقها على المشاهد المتداولة: "ثعالب رايحة وثعالب جاية"، في إشارة إلى ظهور عدد من الثعالب داخل إحدى المناطق السكنية، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات والتعليقات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد تداول الفيديو خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الإعلامية أن الفيديو المتداول تضمن تعليقاً يربط بين ظهور مجموعات من الثعالب في منطقة حدائق أكتوبر وبين الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع.

وقالت: "اتكتب على الفيديو ده حاجة برضه، تعليق يعني.. الفيديو قال إنه ظهور مجموعات من الثعالب في حدائق أكتوبر وإنه ظهور الثعالب ده حصل بسبب البدء في مواجهة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع".

واستعرضت بسمة وهبة مضمون ما تم تداوله عبر المنصات المختلفة دون أن تتبنى هذه الرواية أو تجزم بصحتها، مكتفية بنقل ما ورد مع الفيديو المتداول، في إطار مناقشة القضية وطرحها أمام المشاهدين باعتبارها واحدة من الموضوعات التي شغلت الرأي العام وأثارت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



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