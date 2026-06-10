مصطفى الجعفري: الثعلب كائن جبلي يهرب من البشر ولا يهاجم الأطفال

طمأن الدكتور مصطفى الجعفري أستاذ مساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة، المواطنين بعد انتشار مقاطع مصورة لثعالب داخل منطقة حدائق أكتوبر، مؤكداً أن الصورة الذهنية السائدة عن هذا الحيوان لا تعكس طبيعته الحقيقية.

وقال: "الثعلب ده يا فندم أولاً كائن لطيف خالص، مش زي ما الناس معتقدة"، موضحاً أن حجمه أصغر من الكلب وأنه يخاف بطبيعته من الكلاب والبشر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الثعلب لا يشكل خطراً على الأطفال أو المارة كما يظن البعض، قائلاً: "ده جبان"، ومشدداً على أن الحديث هنا يدور عن الثعلب وليس الذئب.

وتابع: "إحنا مش بنتكلم عن ديب، أنا بتكلم عن ثعلب، ده شيء في حجم القطة"، مؤكداً أن هذا الحيوان يفضل الابتعاد عن البشر لأنه لم يتربَّ وسطهم ويعيش بطبيعته في البيئات الجبلية والبرية.

وأوضح الجعفري أن الخطر المحتمل للثعلب يتركز على الدواجن أو الأرانب في المناطق الريفية أو الأماكن التي يتم فيها تربية الطيور خارج المنازل، قائلاً: "خطورته يا فندم على الفرخة على حاجات زي كدة".

وأشار إلى أن بعض الدول مثل كندا تقوم باستئناس الثعالب وتربيتها كحيوانات أليفة، وهو ما يعكس طبيعتها غير العدوانية تجاه الإنسان في الظروف العادية.