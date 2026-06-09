بسمة وهبة: المنتخب المصري يمتلك كوكبة من النجوم القادرين على التألق في المونديال

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ساعات قليلة تفصل العالم عن انطلاق الحدث الكروي الأضخم وهو كأس العالم، مشيرة إلى أن الجمهور ينتظر هذا المونديال كل أربع سنوات من أجل المتابعة والتشجيع ودعم المنتخبات الوطنية، وذلك بروح مليئة بالحماس والتفاؤل.

وأضافت وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الشعب المصري كله يتحدث عن كرة القدم، ويترقب مشاركة منتخب مصر في مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، مؤكدة ثقتها الكاملة في المنتخب بقيادة التوأم الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، مع استعراضها لنجوم المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وإمام عاشور وزيزو وحمدي فتحي، إلى جانب شوبير الذي وجهت له "تعظيم سلام" على ما قدمه مصطفى شوبير "أوفا" حارس الأهلي في المباراة الودية بالبرازيل.

وأشارت إلى أسماء أخرى من المنتخب مثل الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وفتوح ومروان عطية وهيثم حسن وحمزة علاء، مؤكدة أن الدعم الجماهيري يمنح اللاعبين طاقة إيجابية كبيرة من أجل تحقيق نتائج مشرفة في البطولة.

يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته

وذكرت أن افتتاح كأس العالم سيكون يوم الخميس بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي، بينما يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته يوم الاثنين الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة أمام منتخب بلجيكا، معربة عن تفاؤلها الشديد وإيمانها بقدرة المنتخب على تحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير.