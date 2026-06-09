أحمد جلال يكشف أسباب اختيار سبوكين لمعسكر منتخب مصر في كأس العالم 2026

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال تفاصيل اختيار منتخب مصر مدينة سبوكين الأمريكية مقرًا لمعسكره التدريبي خلال منافسات كأس العالم 2026، موضحًا أن القرار جاء لأسباب فنية ولوجستية واقتصادية تصب في مصلحة الفراعنة.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن مدينة سبوكين كانت ضمن المدن التي رشحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات المصنفة في المستوى الثالث، وهو التصنيف الذي تواجد فيه منتخب مصر.

وأوضح أن لوائح «فيفا» تمنح كل منتخب مجموعة محددة من المدن للاختيار من بينها وفقًا لتصنيفه، مشيرًا إلى أن سبوكين كانت الأنسب لتحركات منتخب مصر خلال دور المجموعات.

وأشار إلى أن منتخب بلجيكا، المصنف في المستوى الأول، اختار مدينة رينتون بضواحي سياتل، لكنه سيضطر إلى قضاء نحو 9 ساعات في التنقل خلال مباريات دور المجموعات، بينما سيقضي منتخب نيوزيلندا نحو 16 ساعة في السفر، ومنتخب إيران قرابة 24 ساعة.

وأكد أن منتخب مصر سيكون الأقل من حيث ساعات السفر، إذ لن تتجاوز مدة تنقلاته خلال دور المجموعات 4 ساعات و40 دقيقة فقط، بواقع 80 دقيقة للمباراة الأولى في سياتل، وساعتين للمباراة الثانية في فانكوفر، فيما تقام المباراة الثالثة أيضًا في سياتل.

وأضاف أن اختيار سياتل كمقر إقامة لم يكن متاحًا ضمن المدن المرشحة للمنتخب، كما أن ذلك كان سيفرض على اتحاد الكرة المصري تحمل تكاليف باهظة لتوفير ملاعب التدريب وتأمين البعثة والإقامة، في ظل ارتفاع أسعار الفنادق وقلة ملاعب التدريب المتاحة.

واختتم جلال تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار سبوكين يمنح المنتخب المصري ميزة إضافية، حيث يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم تكاليف ملاعب التدريب وتأمين البعثة بالكامل، إلى جانب تقليل أعباء السفر والإرهاق خلال البطولة.